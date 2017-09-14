Gümüşhane'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyünde başlayan ve 4 hektarlık alanda etkili olan orman yangını 8 saatlik süre sonunda kontrol altına alındı.



Köyün Gobayde mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ve zorlu arazi koşulları nedeniyle araçsız yalnızca insan gücüyle yapılan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangının meydana geldiği alana yürüme ulaşan Torul Kaymakamı Mustafa Karali, Torul Orman İşletme personelleri, AFAD ekipleri ve çevreden gelen destek ekiplerinin yoğun çabalarıyla su olmadan yangının çembere alındığını söyledi.



Yangını merkez noktasının etrafında görevli personel ve vatandaşların belirli aralıklarla yeniden yayılmaması için nöbet tuttuklarını kaydeden Karali, "Şu anda bir sıkıntı görünmüyor, kontrol altına aldık. Ortada ağaçlar halen yanıyor. Yaklaşık 40 dönüme kadar yayıldı yangın. 40 dönüm alanı çembere alındı. Etrafında da nöbet tutuluyor. Arkadaşlarımız sabaha kadar burada nöbet tutacaklar. Sabaha kadar ortada süren kontrol atındaki yangın sönmezse öğlen gibi helikopterle yangına müdahale edeceğiz" dedi.



Yangının çıkış sebebiyle ilgili bilinçli olarak yakılma ihtimalini de göz önünde bulundurduklarını fakat kesin olarak belirleyemediklerini dile getiren Karali, "Ortadaki yanma yarına kadar sönmezse helikopter talep edeceğiz. Ortada yanan ağaçların devrilip diğer ağaçları tutuşturma ihtimalleri oluyor. Arada da bunu yaşıyoruz. Bunu da tamamen ortadan kaldırmak adına helikopter isteyebiliriz sabah. Arasöz veya hortumla müdahale kesinlikle mümkün değil. Şu anda 50 kişilik bir ekiple çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - GÜMÜŞHANE