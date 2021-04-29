Gümüşhane'deki trafik kazasında bir kişi yaralandı
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Gümüşhane'deki trafik kazasında bir kişi yaralandı

Gümüşhane'deki trafik kazasında bir kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Hasan Yılmaz - Haberler | Güncel

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Trabzon'dan Erzurum istikametine giden Nihat İ'nin kullandığı 25 DE 009 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Eray A. yönetimindeki 06 U 0917 plakalı otomobil,, ilçe merkezindeki kavşakta çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan sürücü Eray A, Torul Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Yılmaz

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