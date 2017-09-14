Gümüşhane'deki Orman Yangını

Gümüşhane'de 4 hektarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı.



Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyü Gobayde mevkisindeki ormanlık alanda, öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Zorlu arazi koşulları nedeniyle araçlar yangının çıktığı bölgeye ulaşamadı. Bölgeye yürüyerek giden ekipler, alevlere müdahale etti.



Yangın, 50 kişilik ekibin yaklaşık 8 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.



Torul Kaymakamı Mustafa Karali, gazetecilere yaptığı açıklamada, Torul Orman İşletme personeli, çevreden gelen vatandaşlar ve AFAD ekiplerinin desteğiyle yangının çembere alındığını söyledi.



Yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığını belirten Karali, "Şu anda bir sıkıntı görünmüyor. Kontrol altına aldık. 10-20 metre aralıklarla çevresinde personelimiz nöbet tutuyor." dedi.



Karali, yangının yaklaşık 40 dönüme kadar yayıldığını ifade ederek, "Çembere alınan alanda yanan bazı ağaçlar var. 40 dönüm alanı çembere aldık. Arkadaşlarımız alanda sabaha kadar nöbet tutacak. Sabaha kadar kontrol altındaki yangın sönmezse öğlen gibi helikopterle müdahale edeceğiz." diye konuştu.



Karali, yangının çıkış nedeniyle ilgili kesin bir bilgi bulunmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Şu anda bilinçli yakılabilme ihtimalini de göz önünde bulunduruyoruz. Tam olarak kesin bir şey diyemeyeceğiz. Yangın kontrol altında, Allah'ın izniyle yayılmayacaktır. Ortada yanan ağaçların devrilip diğer ağaçları tutuşturma ihtimali oluyor. Bunu da tamamen ortadan kaldırmak adına sabah helikopter isteyebiliriz. Arazöz veya hortumla müdahale kesinlikle mümkün değil. Şu anda 50 kişilik ekiple yangına müdahalede bulunuyoruz."