Gümüşhane'deki Orman Yangını

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyünde sarıçam ağaçlarından oluşan ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alınamıyor. Yol olmaması nedeniyle insan gücüyle mücadele edilen ve 1,5 hektarlık alana ulaşan yangın için Ankara'dan yangın söndürme helikopteri talep edildi.



Bugün saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle köyün Çayırlar mevkii 'Gobayde' denilen bölgede yangın çıktı. Vatandaşların görerek ihbar etmesinin ardından olay yerine çok sayıda yaya ekip ulaşırken, bölgenin sarp ve yolunun olmaması çalışmalarını güçleştiriyor.



Araçların ulaşamadığı alana yaya olarak ulaşan ve yangına müdahale etmeye çalışan ekipler, rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 1,5 hektarlık alana yayılan yangını kontrol altına almaya çalışıyor.



Torul Kaymakamı Mustafa Karali, yangının çıkış sebebinin henüz belirlenemediğini belirterek, yangına Torul Orman İşletme Müdürlüğü, Torul Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İlçe Özel İdare personelinin müdahale ettiğini söyledi. Yaklaşık 40 personelle yangına müdahale etmeye çalıştıklarını dile getiren Karali, "Ama tabi havanın sıcak ve uzun zamandır kurak olması sebebiyle hem ağaç keserek, hem kazarak hem de bireysel müdahalelerle orman yangını engellenemiyor. Yayılma söz konusu. Bölgede taşlık ve sarı çam ormanı olduğu için hızlı bir şeklide de yayılma görüyoruz" dedi.



"Orman Bölge Müdürlüğü'nden helikopter talep ettik ama yarın sabah yola çıkacak"



Orman Bölge Müdürlüğü'nden bir yangın söndürme helikopteri taleplerinin olduğunu ifade eden Karali, "Ancak helikopter talebi Ankara'dan karşılanacağı için ve gece görüşü olmadığı için ancak yarın sabah itibariyle yola çıkabileceği ve yarın öğlen Torul'a ulaşabileceği bilgisini aldık. Bu anlamda biz bu zamana kadar gece boyunca yangınla mücadele etmeye çalışacağız. Ama bir yayılma durumunda da yarın öğlen gelecek helikopterle bu yangınla başa çıkabileceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.



"Kuraklık ve rüzgar sebebiyle kontrol altına alamıyoruz"



Kuraklık ve rüzgar sebebiyle yangını kontrol altına alamadıklarını kaydeden Karali, "Ama arazide arkadaşlarımızın çalışması devam ediyor. Jandarma bölgede. Bende koordine etmek amacıyla birazdan bölgeye gideceğim. Bu anlamda elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Yerleşim alanına müdahil olması şu an için söz konusu değil. Yangın rüzgarla çok hızlı yayılabilen bir afet. Bu anlamda yayılması da söz konusu olabilir. Bunun olmaması için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Şu anda 1,5 dönümlük bir alana yayıldı ve artmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.



Kazma ve küreklerle yangına müdahale eden köylülerden Ahmet Yılmaz, yangının köyün Gobayde denilen mevkide çıktığını ve kaynağının belli olmadığını, resmi ekiplere vatandaşların da yardım ettiğini söyledi.



Yangın büyümeden ve daha büyük zarar vermeden söndürülmesi temennisinde bulunan Yılmaz, "Bölgeye yol yok. En yakınında Yücebelen yaylası var. Oradan sonra patika yollarla ulaşılıyor. Arazi biraz sarp ve yamaç. Daha önce bu bölgenin yedi harmanlar mevkiinde de yangın çıkmıştı fakat küçüktü. İnşallah burayı da büyümeden engelleriz" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE