Gümüşhane'deki gurbetçilerin karantina süreleri sona erdi
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Gümüşhane'deki gurbetçilerin karantina süreleri sona erdi

Gümüşhane'deki gurbetçilerin karantina süreleri sona erdi
06.05.2020 08:49 | Son Güncelleme: 06.05.2020 08:50

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ardından Belçika'dan getirilen ve Gümüşhane'de karantina altında tutulan 245 Türk vatandaşı karantina sürelerinin tamamlanmasının ardından evlerine gitmek üzere yola çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ardından Belçika'dan getirilen ve Gümüşhane'de karantina altında tutulan 245 Türk vatandaşı karantina sürelerinin tamamlanmasının ardından evlerine gitmek üzere yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla Belçika'dan kalkan uçakla Trabzon'a oradan da otobüslerle 22 Nisan günü Gümüşhane'ye getirilen 245 Türk vatandaşının Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi KYK yurdundaki karantina süreci sona erdi.

14 gün boyunca karantinada kalan vatandaşların her türlü ihtiyaç ve hizmetleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Sağlık Müdürlüğü, Türk Kızılayı koordinasyonunda sağlandı.

Aralarında Belçika'nın KVC Westerlo takımında kiralık olarak oynayan Fenerbahçe'li futbolcu Berke Özer'in de yer aldığı vatandaşların büyük bir çoğunluğu 13 otobüsle 42 şehre gitmek üzere yola çıkarken, bazı vatandaşlar kendilerini almaya gelen özel araçlarla yurttan ayrıldı.

Evlerine gittiklerinde yine 14 gün izole edilecek olan vatandaşların her birinin ardından yurt bahçesine fidan dikilirken, geldikleri gün olduğu gibi giderken de hepsinin ateşi sağlık görevlileri tarafından ölçüldü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri tarafından karantina süresi boyunca formunu koruması için bisiklet, dambıl ve bar verilen Fenerbahçe'nin kalecisi Berke Özer, "Çok güzel bir 14 gün oldu bizim açımızdan. Her türlü ihtiyacımız görüldü, her şekilde yardımcı oldular. Evimizde gibi hissettirdiler bize. Bu süreçte de Sayın Bakanımız, Gençlik Spor İl Müdürümüz sürekli yardımcı oldular. Şimdi de sağlıklı bir şekilde çıktık. Evimize gidip orada da 14 günlük süreci tamamlayıp çalışmalarımıza devam edeceğiz. İstanbul'a gittikten sonra hem Fenerbahçe'yle çalışmalarımızı sürdürerek sürecin nasıl ilerleyeceğine bakacağız" dedi.

Genç futbolcu yaklaşan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını ve Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutlayarak "Biz evde kaldığımız sürece herşey çok güzel olacak" mesajı verdi.

Torunlarına bakmak için gittiği Belçika'da salgın hastalık nedeniyle mahsur kalan Kırklarelili 61 yaşındaki Atiye Taşgil ise "41 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Belçika'ya ameliyat olan oğlumun yanına torunlara bakmaya 3 aylığına gitmiştim. Daha sonra Cumhurbaşkanımız sağolsun bizleri vatanımıza getirdi. Burada bizimle çok ilgilendiler. Valimizden başlayarak emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 14 gün çok güzel geçti. İlk gün biraz sorunlarımız oldu ama herşey düzeldi. Hiçbir şeyimizi eksik etmediler" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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