Gümüşhane'deki Gültepe Göleti inşaatında yarı geçildi

24.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:56

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde inşaatı süren Gültepe Göleti'ndeki çalışmalarda yüzde 54 fiziki gerçekleşme sağlandığını bildirdi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün Gümüşhane'ye yaptığı yatırımlarla ilin mümbit topraklarını suyla buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyunu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiğini hatırlattı.

Gümüşhane ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığına vurgu yapan Aydın, şunları kaydetti:

"Gümüş diyarı Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde inşaat çalışmaları devam eden Gültepe Göleti'nde yüzde 54 fiziki gerçekleşme sağlandı. Çalışmaları devam eden Gültepe Göleti'nin tamamlanması ile bin 360 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Bölge insanına ek gelir sağlanacak, temelden 22 metre yüksekliği olan Gültepe Göleti, 0,28 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip. Gültepe Göleti'nin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 1 milyon 224 bin lira gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir."

Kaynak: AA