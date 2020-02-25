Gümüşhane'deki ev yangınıda maddi hasar oluştu

25.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:22

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde çıkan yangında ahşap ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Demirciler köyü Kaledüzü Mahallesi'nde, Ahmet Aslan'a ait evde gece yarısı bacanın tutuşması nedeniyle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını farkeden Aslan'ın eşi Senem Aslan, durumu komşularına ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Kürtün ve Özkürtün belediyelerinin itfaiye ekipleri, köylülerin de desteğiyle yangını yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında ahşap ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA