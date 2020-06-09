Gümüşhane'deki Dipsiz Göl su tutmaya başladı
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Gümüşhane'deki Dipsiz Göl su tutmaya başladı

Gümüşhane'de define aranması için kazılan, yörede Dipsiz Göl olarak anılan alanda, göl çanağındaki karın erimesiyle gölün su tuttuğu bildirildi.

09.06.2020 12:21 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:26

Gümüşhane'de define aranması için kazılan, yörede Dipsiz Göl olarak anılan alanda, göl çanağındaki karın erimesiyle gölün su tuttuğu bildirildi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırları içindeki İstavroma Yaylası'nda bulunan alanda uzman görüşleri çerçevesinde düzenleme çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Çalışmalar sonucunda, gölün su tutmaya başladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güncel durum itibarıyla göl çanağındaki karın erimesiyle gölün su tuttuğu görülmektedir. Sırt bölgesindeki karın erimesiyle bu oranın bir miktar daha artacağı öngörülmektedir. Alanda doğal ortamın oluşmaya başladığı, kurbağaların yüzdüğü görülmektedir.

Uzmanlarla yapılan değerlendirmede, aşırı sıcaklarla birlikte kurak bir bahar döneminin geçtiği, alanın sadece kar sularının birikintilerinden faydalanabildiği, gölün doğal yapısının bozulmaması için göl tabanında doğal malzeme kullanıldığı ve zeminde kullanılan doğal malzemenin suya doyması gerektiği, bölge yakınında kar sularıyla beslenen derenin bile temmuz ayı ortalarında kuruduğu, bu nedenle kurak havanın temmuz, ağustos aylarındaki canlı yaşam üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf edebilmek için doğal ortamdan biraz daha su verilmesinin uygun olabileceği ifade edilmiş olup, bu çerçevede hareket edilerek hemen yakınındaki dereden bir miktar su aktarımına başlanmıştır."

Gümüşhane'deki Dipsiz Göl su tutmaya başladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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