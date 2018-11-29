Gümüşhane'deki Darbe Girişimi Davası
Gümüşhane'de FETÖ/PDY'nin darbe girişimine ilişkin davada tutuksuz yargılanan eski Torul Jandarma Komutanı üsteğmen Talip Kahraman'ın beraatine karar verildi.
Gümüşhane'de FETÖ/PDY'nin darbe girişimine ilişkin davada tutuksuz yargılanan eski Torul Jandarma Komutanı üsteğmen Talip Kahraman'ın beraatine karar verildi.
Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sözde "Yurtta Sulh Konseyi" bildirisini WhatsApp üzerinden emrindeki askerlere gönderdiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık Kahraman'ın avukatı Akın Demir ve Cumhurbaşkanlığı adına avukat İslam Duran katıldı.
Duruşmada önceki savunmalarını tekrarlayan sanık avukatı Demir, dosyanın isnat edilen suçları ortaya koyacak maddi delillerden uzak olduğu gerekçesiyle müvekkilinin beraatini istedi.
Cumhurbaşkanlığı adına davaya katılan avukat İslam Duran da sanığın cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, üzerine atılı suçları işlediğine dair kesin ve inandırıcı delillerin elde edilememiş olması ve eylemlerinin sabit olmaması gerekçesiyle sanığın beraatine karar verdi.
Heyet, sanık hakkındaki adli kontrol şartının da kaldırılmasına hükmetti.