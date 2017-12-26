Gümüşhane'deki Darbe Girişimi Davası

Gümüşhane'deki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin görülen davada, tutuksuz sanık eski Torul Jandarma Komutanı Üsteğmen Talip Kahraman'ın yargılanması devam etti.



Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "Yurtta Sulh Konseyi" bildirisini WhatsApp uygulaması üzerinden emrindeki askerlere gönderdiği iddiasıyla adli kontrol hükümlerince tutuksuz yargılanan Üsteğmen Kahraman'ın avukatı katıldı.



Duruşmada savunma yapan sanık avukatı, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini istedi.



Mahkeme heyeti, kısa aranın ardından sanık hakkında adli kontrol hükümlerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



Olay



Gümüşhane Torul Jandarma Komutanı Üsteğmen Talip Kahraman, 15 Temmuz darbe girişimi akşamı "Yurtta Sulh Konseyi"nin bildirisini WhatsApp uygulaması üzerinden emrindeki askerlere gönderdiği iddiasıyla 24 Eylül 2016'da tutuklanmıştı.



Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığınca Kahraman hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından iddianame hazırlanarak dava açılmıştı.



Mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda tanıkları dinlemiş ve Kahraman'ın tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti.