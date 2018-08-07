Gümüşhane'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
Gümüşhane'de 5 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Gümüşhane'de 5 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde Süleyman Özoğlu, Necip Fazıl Nas, Sercan Sezgin, Emre Atacık ve Alkan Salantur'un kullandığı otomobiller, araçlardan birinin hatalı sollama yapması sonucu çarpıştı.
Kazada yaralanan Özoğlu, Nas, Sezgin ve Atacık, Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Gümüşhane-Bayburt karayolu, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.
Son Dakika! Sanayii İcra Komitesi Toplantısı Sonrası Açıklama: Toplamda 13.5 milyar TL Bedeli Olan Projeler Değerlendirildi