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Gümüşhane'de zincirleme kaza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gümüşhane'de zincirleme kaza

Gümüşhane'de kaldırıma park eden kamyonete arkadan çarpan aracın sebep olduğu zincirleme kazada 4 araçta maddi hasar meydana geldi.

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane'de kaldırıma park eden kamyonete arkadan çarpan aracın sebep olduğu zincirleme kazada 4 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza saat 11.30'da Hasanbey Mahallesi, Elmalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kent merkezi istikametine ilerleyen ve sürücüsü belirlenemeyen 34 DLV 117 plakalı araç yol kenarındaki kaldırımda park halindeki bulunan 29 AE 988 kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle öne doğru savrulan kamyonet 29 AG 203 plakalı ticari araca, ticari araç ise yine önünde park halinde bulunan 29 AV 276 plakalı araca çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sadece 34 DLV 117 plakalı aracın sürücüsü hafif yaralanırken, diğer araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Aynı noktada geçtiğimiz günlerde gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetmişti. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de zincirleme kaza

Gümüşhane'de zincirleme kaza

Gümüşhane'de zincirleme kaza

Gümüşhane'de zincirleme kaza

Gümüşhane'de zincirleme kaza

Gümüşhane'de zincirleme kaza

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