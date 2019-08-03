GÜMÜŞHANE'DE YAYLADA DEFİLE

GÜMÜŞHANE'de deniz seviyesinden 1550 metre yükseklikteki Taşköprü Yaylası'nda 'Tarih ve Doğa Konuşuyor' temalı yöresel kıyafet ve gelinlik defilesi düzenlendi. Yaklaşık 6 bin sarı yayla çiçeği süslemeli gelinlik giyen mankenin at üstünde 570 yıllık Taşköprü'den geçerek geldiği yayladaki defile ilgi gördü.

Gümüşhane Valiliği ve Projehane Kültür, Sanat, Turizm ve Tanıtma Derneği tarafından Taşköprü Yaylası'nda 'Tarih ve Doğa Konuşuyor' temalı yöresel kıyafet ve gelinlik defilesi düzenlendi. Defileye Gümüşhane Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş, Projehane Kültür, Sanat, Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Ayşegül Öznur Parlak, Başkan Yardımcısı Mustafa Akgül ile yayla sakinleri katıldı.

6 BİN SARI YAYLA ÇİÇEĞİ KULLANILDI

Defilede yöre kadınlarının geçmişte giydiği elbiselerden tasarlanan 13 kıyafet ile 2 gelinlik sergilendi. 'Altın' adı verilen gelinlik ise 6 bin sarı yayla çiçeği kullanılarak tasarlandı. Yayladan toplanan çiçekler 15 günlük çalışma ile gelinliğe tek tek takıldı. Yöresel kıyafetleri giyen mankenler, 570 yıllık tek gözlü Taşköprü'den geçerek yaylaya geldi. Altın gelinliği giyen manken Özge Demirel, iki denemede bindiği at sırtında köprüden geçerek defile alanına geldi. Yaylacıların ilgiyle izlediği ve cep telefonları ile görüntülediği atlı gelin katılımcılardan alkış aldı. Defile halk oyunları gösterileri ile sona erdi.

'BÜYÜKLERİMİZİN GİYDİĞİ KIYAFETLERİ TASARLADIK'

Projehane Kültür, Sanat, Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Ayşegül Öznur Parlak, amaçlarının tarihi ve doğa kenti olan Gümüşhane'yi tanıtmak olduğunu belirterek yöresel kıyafetlerden ağırlıklı oluşan bir defile düzenlediklerini söyledi. Parlak, Eskiden büyüklerimizin giydiği kıyafetlerden esinlenerek günümüze özgü tasarımlar hazırladık. Günümüz ve geçmişimi bir araya getirip, ortaya değişik gelinlikler çıkarttık. Tasarımlarımızla farkındalık yarattığımızı düşünüyorum. Gelinliğimizi ise sarı yayla çiçekleri ile süsledik. Yayladan topladığımız çiçekleri gelinliğe tek tek ekledik. Zahmetli bir çalışma oldu ama ortaya çok güzel tasarımlar çıktı dedi.

Projehane Kültür, Sanat, Turizm ve Tanıtma Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Akgül de Gelinliğimiz yaylada yetişen çiçeklerinden tasarlandı. Çiçekler toplanıyor, kurutuluyor ve tek tek elden geçirildi. Emek harcanarak hazırlandı. Gelinliğe paha biçilemez diye konuştu.

Sarı yayla çiçekli gelinliği giyen manken Özge Demirel ise 'Yaylada yetişin çiçeklerimizi topluyoruz. Topladıktan sonra gelinliğimizin üzerine yapıştırıyoruz. Bir hafta öncesinden denedik. Gelinliğimiz çok ilgi gördü dedi.

Kaynak: DHA