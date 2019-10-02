Gümüşhane'de yayalara yol verenlere teşekkür belgesi verildi

02.10.2019 17:56

Gümüşhane'de yaya güvenliğine dikkat çekmek amacıyla 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' uygulaması yapıldı. Uygulamada Vali Kamuran Taşbilek, karayolunda yayalara yol veren sürücülere teşekkür belgesi takdim etti.



İçişleri Bakanlığı tarafından tüm Türkiye'de yaya güvenliğine dikkat çekmek amacıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlik Gümüşhane'de Fatih Parkında gerçekleştirildi.



Burada İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmesi nedeniyle hayata geçirilen 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' konulu kısa filmler izlettirildi.



Daha sonra akülü araçlar kullanan öğrenciler Atatürk Caddesindeki yaya geçidi üzerinde kent protokolüne yol vererek yayalara nasıl davranılması gerektiğini gösterdi. Öğrenciler daha sonra trafik araçlarına binerek Trafik Polisleriyle birlikte trafik uygulaması gerçekleştirdi ve araçlardan "Yayalara yol verdiğiniz için teşekkür ederiz" anonsu yaptı.



Yol verme etkinliğinin ardından öğrenciler ve kent protokolü, Gümüşhane-Trabzon karayolu üzerinde yaya geçidini kullandı. Burada protokol üyeleri ve öğrencilere yol veren sürücülere Vali Kamuran Taşbilek tarafından teşekkür belgesi verildi, karanfil takdim edildi.



Programda şehit kızı 2.sınıf öğrencisi Defne Üçüncü, trafik kurallarıyla ilgili kendi yazdığı "Kuralların huzuru" başlıklı şiirini okudu.



Ayrıca etkinlik kapsamında il genelinde hem emniyet hem Jandarma bölgesindeki birçok noktada da yaya geçidi nöbeti etkinliği yapıldığı öğrenildi.



Törende konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, 2019 yılının yaya öncelikli trafik yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak, bu kapsamda emniyet, jandarma, toplumun tüm kesimleri, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla hep birlikte bir farkındalık oluşturmak, topluma insanı önceleyen trafik anlayışına hakim kılmak amacıyla çok değişik çalışmalarda bulunduklarını hatırlattı.



"İnsanı örselemeyeceğiz, insanı önceleyeceğiz"



Tüm Türkiye'de yaya geçitlerinde, okul geçitlerinde farkındalık oluşturmak amacıyla 'yaya güvenliği için nöbetteyiz' temalı etkinlik düzenlediklerini kaydeden Vali Taşbilek, "İnsan bizim için çok kıymetli. İnsanı örselemeyeceğiz, insanı önceleyeceğiz. İnsan bu hayatın merkeziyse hepimiz insana saygılı olacağız. Araç sürücüleri olarak da bu saygıyı en özel bir şekilde yayalarımıza, insanlarımıza göstereceğiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın geleneğinden geliyoruz. İnsan bu devlet için çok önemli. Bizim devlet geleneğimiz de yönetim anlayışımızda da insanın merkeze konulduğu, öncelendiği yönetim anlayışıdır" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA