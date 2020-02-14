Gümüşhane'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu
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Gümüşhane'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Gümüşhane'de 69 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

14.02.2020 23:18 | Son Güncelleme: 14.02.2020 23:18
Gümüşhane'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu

'de 69 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hasanbey Mahallesi Emek Sokak'ta bir binanın 3. katında yalnız yaşayan Nigar Yıldırım'dan iki gündür alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, itfaiyenin yardımıyla kapıyı açarak eve girdi. Sağlık ekipleri, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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