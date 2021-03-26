GÜMÜŞHANE - Yamaçtan kopan kayalar iki katlı evde hasara neden oldu
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GÜMÜŞHANE - Yamaçtan kopan kayalar iki katlı evde hasara neden oldu

Anadolu Ajansı / Muhammet Çelik - Haberler | Güncel
GÜMÜŞHANE - Yamaçtan kopan kayalar iki katlı evde hasara neden oldu

Hasarın meydana geldiği ev Odalara dolan kayalar Ekiplerin evde inceleme yapması Ev sahibi Hanım Çakır'ın açıklaması Gümüşhane'de yamaçtan kopan kayalar iki katlı evde hasara neden oldu GÜMÜŞHANE (AA) Gümüşhane'de yamaçtan kopan kayalar, iki katlı bir evde maddi hasara neden oldu.

Hasarın meydana geldiği ev

Odalara dolan kayalar

Ekiplerin evde inceleme yapması

Ev sahibi Hanım Çakır'ın açıklaması Gümüşhane'de yamaçtan kopan kayalar iki katlı evde hasara neden oldu

GÜMÜŞHANE (AA) Gümüşhane'de yamaçtan kopan kayalar, iki katlı bir evde maddi hasara neden oldu.

İnönü Mahallesi Şehit Zikri Şahin Sokak'ta yalnız yaşayan Hanım Çakır'a ait evin arkasından kopan kayalar duvarları yıkarak odalara doldu.

Sabaha karşı meydana gelen olayda can kaybı olmazken, evin 2 katında maddi hasar oluştu.

Ev sahibi Hanım Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın gece uyuduğu sırada meydana geldiğini söyledi.

Kayaların eve isabet etmesinin ardından büyük bir gürültüyle uyandığını dile getiren Çakır, şunları kaydetti:

"Sabaha karşı saat 4 gibi büyük bir gürültüyle uyandım. Deprem olduğunu zannettim. Hemen kapıya kaçtım. Tekrar bir daha içeriye girdim baktım duvarlar yıkılmış. Alt katta benim durduğum yerdeki 2 oda ile üst kattaki boş iki odaya taşlar doldu. Bende sonra kardeşimin evine gittim. Sonra yetkiler gelip hasar tespiti yaptı."

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri olayın meydana geldiği alanda incelemelerde bulunarak, evde hasar tespiti yaptı.

GÜMÜŞHANE - Yamaçtan kopan kayalar iki katlı evde hasara neden oldu
GÜMÜŞHANE - Yamaçtan kopan kayalar iki katlı evde hasara neden oldu
GÜMÜŞHANE - Yamaçtan kopan kayalar iki katlı evde hasara neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Çelik

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