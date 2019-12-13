Gümüşhane'de yaban keçisi avlayanlara suçüstü

13.12.2019 11:01 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:06

Gümüşhane'de koruma altındaki yaban keçisini vuran kişiye 23 bin 946 TL para cezası kesildi.



Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleriyle Jandarma ekipleri bir şahsın yaban keçisi vurduğunu ihbarı üzerine şahsa suçüstü yaptı.



Suçüstü yakalanan ve kaçak avlanan şahıs hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet olarak ve koruma altındaki yaban hayvanını avlamaktan, bin 286 TL idari ve 22 bin 660 TL tazminat olmak üzere toplam 23 bin 946 TL para cezası kesildi.



DKMP Şube Müdürlüğü yetkilileri, "Koruma ve kontrol çalışmalarında avcılar uzaktan çekim yapan kamera, dron, foto kapanlar ve teleskop ile birlikte takip edilerek kayıt altına alınmaktadır. İlimizde usulsüz avlanmanın önüne geçilmesi, sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla av koruma ve kontrol faaliyetlerimiz etkin bir şekilde devam edecek ve av koruma ve kontrol ekiplerimizce gece gündüz demeden 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet eden şahıslara geçit verilmeyecektir" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA