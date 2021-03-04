Son dakika haberleri: GÜMÜŞHANE - Yaban keçilerinin tırmanma hünerleri kameraya yansıdı
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Son dakika haberleri: GÜMÜŞHANE - Yaban keçilerinin tırmanma hünerleri kameraya yansıdı

04.03.2021 10:51 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:03

Son dakika haber... Gümüşhane'de, koruma altında olan ve popülasyonunun artırılması için çalışma yürütülen yaban keçilerinin kayalar üzerindeki hareket becerileri görüntülendi.

Gümüşhane'de, koruma altında olan ve popülasyonunun artırılması için çalışma yürütülen yaban keçilerinin kayalar üzerindeki hareket becerileri görüntülendi.

Kaçak avcılıkla mücadele ve yaban hayatını izleme görevi yürüten Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, saha çalışmasında, popülasyon artışı için doğaya bırakılan bir grup yaban keçisini gözlemledi.

Ekiplerin kamerayla kayda alıp kurumun sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, yaban keçilerinin sarp arazi ve kayalıklarda sürü halindeki gezintileri ve kayalıklara tırmanışlardaki ustalıkları göze çarpıyor.

Kentte, kayıt altında bulunan ve takip edilen yaklaşık 800 yaban keçisi bulunuyor.

Son dakika haberleri: GÜMÜŞHANE - Yaban keçilerinin tırmanma hünerleri kameraya yansıdı
Son dakika haberleri: GÜMÜŞHANE - Yaban keçilerinin tırmanma hünerleri kameraya yansıdı
Son dakika haberleri: GÜMÜŞHANE - Yaban keçilerinin tırmanma hünerleri kameraya yansıdı
Son dakika haberleri: GÜMÜŞHANE - Yaban keçilerinin tırmanma hünerleri kameraya yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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