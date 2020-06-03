Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı
Gümüşhane'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
03.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:08
Gümüşhane'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Gümüşhane Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 aydır takip ettikleri M.M, Y.S, M.Ö. ve S.S'nin İstanbul'dan uyuşturucu madde temin ettiğini belirledi.
Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda bir miktar esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, tarihi eser olabileceği değerlendirilen kitap ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.M, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA