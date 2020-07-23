Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonu
Gümüşhane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram reçine esrar ele geçirildi.
23.07.2020 18:55 | Son Güncelleme: 23.07.2020 19:01
Gümüşhane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram reçine esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde durumundan şüphelenilen yabancı uyruklu 2 kişiyi takibe aldı.
Çevre yolunda durdurulan ve Afganistan uyruklu oldukları belirlenen R.A. (20) ve K.K'ya (19) yapılan üst aramasında, bel bölgesine kuşaklarla sarılı vaziyette 2 kilogram reçine esrar ele geçirildi.
Ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen ve gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA