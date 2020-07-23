Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonu
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Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonu

Gümüşhane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram reçine esrar ele geçirildi.

Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonu
23.07.2020 18:55 | Son Güncelleme: 23.07.2020 19:01

Gümüşhane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram reçine esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde durumundan şüphelenilen yabancı uyruklu 2 kişiyi takibe aldı.

Çevre yolunda durdurulan ve Afganistan uyruklu oldukları belirlenen R.A. (20) ve K.K'ya (19) yapılan üst aramasında, bel bölgesine kuşaklarla sarılı vaziyette 2 kilogram reçine esrar ele geçirildi.

Ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen ve gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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