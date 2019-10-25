Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonu

25.10.2019 17:12

Gümüşhane'de 71 gram kubar esrar ele geçirildi, bir şahıs gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Torul İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucunda, Torul ilçesi Budak köyünde A.K.G isimli şahsın evinde arama yapıldı.

Evinde 71 gram kubar esrar maddesi bulunan A.K.G gözaltına alındı.

Torul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile kubar esrar maddesine de el konuldu.

Kaynak: AA