Gümüşhane'de üreticilere 4 bin adet yerli meyve fidanı dağıtıldı

Gümüşhane'de yerel meyve çeşitlerinin korunması için çiftçilere 4 bin adet elma, armut ve erik fidanı dağıtıldı.

Gümüşhane'de yerel meyve çeşitlerinin korunması için çiftçilere 4 bin adet elma, armut ve erik fidanı dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün yerel meyve çeşitlerinin korunması amacıyla hayata geçirdiği "Yerel Meyve Çeşitleri Gen Kaynaklarının Korunması" projesi kapsamında İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen fidanlar yüzde 50 hibeli olarak üreticilere dağıtıldı.

Yerel meyve çeşitlerinin korunması, kırsal kesimde yaşayan çiftçilerin gelir düzeylerinin yükseltilmesi, çiftçi gelirlerinin çeşitlendirilmesi, meyve bahçesi sayısının artırılması ve Gümüşhane'nin ekonomisine katkıda bulunmak için İl Özel İdaresi finansmanı ile gerçekleştirilen "Yerel Meyve Çeşitleri Gen Kaynaklarının Korunması Projesi" kapsamında başvuru yapan çiftçilere 200 dekar alanda dikimi yapılmak üzere 2 bin 350 adet elma, bin 400 adet armut, 250 adet üzüm eriği olmak üzere toplam 4 bin adet yerel meyve fidan dağıtımı yapıldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Metin Yalvaç, adı Gümüşhane ile özdeşleşen yerel elma ve armutların verim ve kalite yönünden değerli bulunanların çoğaltılması için yürütülen projenin devam ettiğini belirterek, "Bakanlığımız ve İl Özel İdaresi destekli projelerle Gümüşhane'nin tarımsal hasılası her geçen gün artıyor. 2018 yılında başlatılan proje kapsamında Gümüşhane'deki göbek, misket, arap kızı, söğüt, mahsusa, değirmen, yaz elmaları gibi yerli elma ve Cinci, Arpa, Çermail, Meylik, Mehrami, Şalgam, Bıldırcın gibi yerli armut ve üzüm eriği çeşitlerinden alınan aşı kalemleri Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilerek uygun anaçlara aşılama yapıldı. Bu anaçlardan yetiştirilen 4 bin adet fidan Gümüşhane'deki üreticilere 200 dekar alanda bahçe tesisi yapmaları için dağıtımını yaptık" dedi.

Yalvaç, yerel meyve çeşitlerinin korunması amacı ile yürütülen bu çalışmanın çiftçilerin talebi doğrultusunda önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini sözlerine ekledi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı