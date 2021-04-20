Gümüşhane'de üreticilere 146 bin 700 adet fide dağıtıldı
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Gümüşhane'de üreticilere 146 bin 700 adet fide dağıtıldı

Gümüşhane'de üreticilere 146 bin 700 adet fide dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gümüşhane'de üreticilere "Örtü Altı Sebze Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında yüzde 50 hibeli 146 bin 700 adet sertifikalı sebze fidesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Gümüşhane'de üreticilere "Örtü Altı Sebze Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında yüzde 50 hibeli 146 bin 700 adet sertifikalı sebze fidesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan, yüzde 50'si İl Özel İdaresi, yüzde 50'si çiftçi katkılı "Örtü Altı Sebze Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında il genelinde üreticilere 59 bin 400 domates, 22 bin 500 salatalık, 32 bin 400 dolma biber, 32 bin 400 kıl biber olmak üzere toplam 146 bin 700 adet sertifikalı sebze fidesi dağıtımı yapılarak 60 dönüm alanda örtü altı sebze üretimi gerçekleştirilecek.

İl Özel İdaresi destekleriyle yüzde 50 çiftçi katkı paylı olarak uygulanacak projenin toplam bütçesi 200 bin TL olurken proje ile yıllık 2 milyon TL tarımsal hasıla elde edilmesi hedefleniyor.

Konuyla ilgili kurumdan yapılan açıklamada "Proje ile Gümüşhane'de son yıllarda önemli bir artış sağlanan örtü altı üretiminin geliştirilmesine katkı sağlanarak ürün verimliliği ve kalitesinin arttırılması hedeflenmiştir. İşletme büyüklüklerinin çok küçük olduğu ilimizde örtü altı üretimin desteklenerek yaygınlaştırılması amaçlanan projemiz ile üreticilerimize sertifikalı ve hastalıklardan ari fide tedarikinin yanında teknik takibinin de il müdürlüğümüzce yapılarak üreticilerimize teknik destekte sağlanacaktır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çalışmalarımızın yürütülmesinde yardım ve desteklerini bizlerden esirgemeyen Valimiz Sayın Kamuran Taşbilek'e çiftçilerimiz adına şükranlarımızı arz ederiz" denildi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de üreticilere 146 bin 700 adet fide dağıtıldı
Gümüşhane'de üreticilere 146 bin 700 adet fide dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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