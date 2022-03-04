Gümüşhane'de tünelden çıkan araç beton bariyere çarptı - Haberler

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Gümüşhane'de tünelden çıkan araç beton bariyere çarptı

AA, Hasan Yılmaz - Güncel
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Gümüşhane'de tünelden çıkan araç beton bariyere çarptı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde beton bariyere çarpan araç sürücüsü yaralandı.

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin Torul ilçesinde beton bariyere çarpan araç sürücüsü yaralandı.

Torul'dan Gümüşhane'ye seyreden Ergün Akduman idaresindeki 61 ACS 019 plakalı otomobil, Kirazlık Tüneli çıkışında kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı.

Kazada araç sürücüsünün yaralanmadığı öğrenildi.

AA / Hasan Yılmaz - Güncel

Gümüşhane, Otomobil, Tragger, Güncel, Haberler

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