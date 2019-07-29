Gümüşhane'de trafik kazası: 2 ölü

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Temel Şimşek (59) yönetimindeki 60 DA 160 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Karşıyaka köyü yol ayrımında şarampole yuvarlandı.

Kazada otomobil sürücüsü Temel Şimşek ile eşi Fatma Şimşek, hayatını kaybetti.

Kaynak: AA