Gümüşhane'de trafik kazaları: 4 yaralı
Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.
Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.
Gümüşhane'den Bayburt istikametine giden Orhanettin Nalçaoğlu'nun kullandığı 61 BG 969 plakalı kamyonet, Tekke köyünde elektrik direğine çarparak yol kenarındaki bahçeye düştü.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Yusuf Yılmaz ve Cahit Çolak yaralandı.
Aynı bölgede Şemsettin Küçük idaresindeki 29 AC 549 plakalı otomobil de yol kenarına devrildi.
Kazalarda yaralanan Küçük, Nalçaoğlu, Yılmaz ve Çolak, Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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