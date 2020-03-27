Gümüşhane'de trafik ışıklarına "evde kal" yazıldı Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında trafik ışıklarına "evde kal" yazısı yerleştirildi.

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında trafik ışıklarına "evde kal" yazısı yerleştirildi.

Gümüşhane Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, zabıta ekiplerinin yaşlılara hizmet götürme noktasında çaba gösterdiği, bunun yanında ise vatandaşta duyarlılık oluşturmak adına çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Vatandaşların "evde kal" etkinliğine destek vermesi için farklı yöntemler denendiği vurgulanan açıklamada, il merkezinde yer alan trafik ışıklarına da "evde kal" yazıları yerleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA