Gümüşhane'de Tırla Kamyonet Çarpıştı: 6 Yaralı
Gümüşhane'de tırla kamyonetin çarpışması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.
Gümüşhane'de tırla kamyonetin çarpışması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.
Trabzon'dan Bayburt'a giden İsmail Özdin (30) idaresindeki 08 EA 756 plakalı kamyonet, Yeniyol Köyü yakınlarında karşı yönden gelen Muhsin Dinç'in kullandığı 24 AH 819 plakalı granit yüklü tırla çarpıştı.
Kazada kamyonet sürücüsü Özdin'in yanı sıra kamyonette bulunan Selina Özdin (21), Havva Altunbay (46), Gülhanım Turan (68), Büşra (23) ve Nursima Gücüklüoğlu (6) yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazadan yara almadan kurtulan tır sürücüsü Dinç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kazanın etkisiyle araçlar kullanılamaz hale gelirken bir süre trafiğe kapanan Gümüşhane-Erzurum kara yolu temizlik çalışmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.