Gümüşhane'de tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Gümüşhane'de tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
18.07.2020 23:21 | Son Güncelleme: 18.07.2020 23:30

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çetin Ataş (43) yönetimindeki 24 AA 387 plakalı tır, merkeze bağlı Kale köyünde, karşı yönden gelen Tuncer Sökmen (34) idaresindeki 28 DC 217 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Sökmen ile aynı araçta bulunan Mustafa Tokmak (29), Hasan Çalık (22) ve Kübra Yılmaz (25) yaralandı.

Yaralılar, kaza yerindeki müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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