Gümüşhane'de telefonda dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı
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Gümüşhane'de telefonda dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

Gümüşhane'de telefonda dolandırıcılık yaptığı belirlenen zanlı Erzincan'da yakalandı.

Gümüşhane'de telefonda dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı
12.08.2020 15:47 | Son Güncelleme: 12.08.2020 16:37

Gümüşhane'de telefonda dolandırıcılık yaptığı belirlenen zanlı Erzincan'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane'de ikamet eden N.Ö'yü telefonla arayan O.K, kendisini savcı olarak tanıtıp kadının 30 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aldı.

Dolandırıldığını fark eden N.Ö'nün şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, O.K'nin Antalya'dan Gümüşhane'ye geldiğini, Trabzon il merkezi, ilçeleri ile Erzincan'da da aynı yöntemle dolandırıcılığına teşebbüs ettiğini belirledi.

Zanlının yerini tespit eden ekipler, operasyonla O.K'yi Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde kaldığı otelde gözaltına aldı.

O.K'nin bağlantılı olduğu yurt dışındaki Y.Y. ile Antalya'daki Y.K. ve O.Z'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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