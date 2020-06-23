Gümüşhane'de tedbirler sıklaştı, maske takma oranı arttı
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Gümüşhane'de tedbirler sıklaştı, maske takma oranı arttı

TÜRKİYE'de, koronavirüs vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek kent olduğu açıklanan Gümüşhane'de, maske ve sosyal mesafe kurallarına özen gösterilmeye başlandı.

Gümüşhane'de tedbirler sıklaştı, maske takma oranı arttı
23.06.2020 09:25 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:38

TÜRKİYE'de, koronavirüs vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek kent olduğu açıklanan Gümüşhane'de, maske ve sosyal mesafe kurallarına özen gösterilmeye başlandı. Ekiplerin denetimlerinin sürdüğü kentte, maske takma oranının yüksek olduğu gözlendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek Gümüşhane'de olduğunu söyledi. Gümüşhaneliler; açıklanan bu istatistik bilginin ardından maske ve sosyal mesafe kurallarına daha fazla özen göstermeye başladı. Kentte vatandaşlar, cadde ve sokaklarda koronavirüs tedbirlerine uyuyor, maskelerini takarak sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ediyor. Caddelerde güvenlik güçleri, resmi araçlardan sürekli maske ve sosyal mesafe anonsu yaparken, cami hoparlörlerinden de günün belirli saatlerinde uyarılar yapılıyor. Denetim ve kontrollerin sıkı tutulduğu kentte, özelikle sağlık otoritelerinin belirttiği şekilde maske takma oranının yüksek olduğu gözleniyor.

'MASKENİN ÖNÜNE DOKUNMAYIN'Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı öğretim üyesi Doç. Dr. Nilgün Ulutaşdemir de maske kullanımına ilişkin uyarılarda bulanarak, "Maskeyi takmadan önce, ellerinizi sabun ve su ile yıkayın veya alkol bazlı dezenfektan ile temizleyin. Ağız ve burnu maske ile örtün ve yüzünüzle maske arasında boşluk olmadığından emin olun.  Maskeyi kullanırken maskeye dokunmaktan kaçının, maskenize dokunursanız, ellerinizi alkol bazlı dezenfektan veya sabun ve su ile temizleyin. Maskeyi nemli olduğu anda yenisiyle değiştirin ve tek kullanımlık maskeleri tekrar kullanmayın. Maskenin önüne dokunmayın ve üzerindeki mikropların çevreye yayılmasını önlemek için derhal kapalı bir çöp kutusuna atın, ellerinizi sabun ve su ile yıkayıp temizleyin" ifadelerinde bulundu.  'TEDBİRLERE UYMALIYIZ'Alınan tedbirlere uyması gerektiğini belirten Hasan Yıldız, "Devlet tedbir alıyor ama vatandaş uymuyor. Özellikle alışveriş merkezlerine çoğu zaman maskesiz giriyorlar. İş yerlerinde kapı önlerine maskesiz girilmez yazıyorlar ama müdahale etmiyorlar. Bana göre daha sert tedbirlerin alınması gerekir. Zabıta ve polis gerektiğinde cezayı kesmesi lazım. Bana gelecek olan zarar herkese gelecektir. Bu tedbirlere harfiyen uymamız gerekiyor" diye konuştu.'REHAVETE KAPILMAMALIYIZ'Yapılan açıklamanın kurallara uyum noktasında etkili olduğunu savunan Yıldız "Gurbetçiler gelmeden önce temizlendi denilerek bir rehavet çöktü ama gurbetçiler şehre girdikten sonra yeniden dikkat edilmeye başlandı. Gümüşhane'de sadece ölüm vakası ile ilgili bir tedirginlik söz konusu. Gümüşhane'nin adının böyle anılmasını ben sadece vakanın az ölümün çok olması şeklinde değerlendiriyorum. 3 ay hiç evden çıkmadım. Açıklama sonrası insanlar tekrar önlemlerini almaya başladı" dedi.'MASKEYİ KURALINA GÖRE TAKMIYORUZ'

Maskenin kuralına göre takılmadığını anlatan Doğan Murat Dal, "Bu süreçten önce kimse maske takmıyordu. Yine insanlar hiçbir şey olmamış gibi rahat tavırlar sergiliyordu. Ölüm oranının yüksek çıkmasının Gümüşhane'nin nüfus oranından kaynaklandığını düşünüyorum. Yani kötü bir süreç içerisindeyiz ama inşallah tedbirlerle daha iyi bir duruma geliriz. Genel olarak maskeyi kuralına göre takmıyoruz. Sıkıldığım zaman maskeyi ya koluma takıyorum ya da çene altına indiriyorum" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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