Gümüşhane'de taşımalı eğitime buzlanma engeli

12.02.2020 00:16 | Son Güncelleme: 12.02.2020 00:16

Gümüşhane'de il genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, ilde beklenen aşırı soğuk, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkileri olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle il genelinde taşıma eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA