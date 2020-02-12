Gümüşhane'de taşımalı eğitime bir gün ara
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Gümüşhane'de taşımalı eğitime bir gün ara

Gümüşhane'de taşımalı eğitime hava şartları nedeniyle 12 Şubat Çarşamba günü bir gün süre ile ara verildi.

12.02.2020 00:17 | Son Güncelleme: 12.02.2020 00:17
Gümüşhane'de taşımalı eğitime bir gün ara

'de taşımalı eğitime hava şartları nedeniyle 12 Şubat günü bir gün süre ile ara verildi.


Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada "Hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda; ilimizde beklenen aşırı soğuk, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım v.b. olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden ilimizin tamamında Taşimali Eğitime 12.02.2020 Çarsamba günü bir gün süre ile ara verilmiştir" derildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA
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