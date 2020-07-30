Gümüşhane'de şüpheli valizden eşya çıktı Gümüşhane'de fünyeyle patlatılan şüpheli valizde, kişisel eşya olduğu belirlendi.

Gümüşhane'de fünyeyle patlatılan şüpheli valizde, kişisel eşya olduğu belirlendi.

Cumhuriyet Caddesi'nde özel bir bankanın önünde sahipsiz valizi gören vatandaşlar durumu polise bildirildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, valizin bulunduğu alana güvenlik şeridi çekerek caddeyi araç trafiğine kapattı.

Vatandaşların caddeden uzaklaştırılmasının ardından bölgeye sevk edilen bomba imha uzmanı, koruyucu elbise giyerek valizi fünyeyle kontrollü patlattı.

Patlatılan valizden kişisel eşyalar çıkarken, bir süre aksayan yaya ve araç trafiği daha sonra normale döndü.

Gümüşhane İl Emniyet Müdürü Celal Taşçı da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Kaynak: AA