Gümüşhane'de sulama havuzunda kadın cesedi bulundu Gümüşhane'de sulama havuzunda kadın cesedi bulundu.

Gümüşhane'de sulama havuzunda kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çamlıca Mahallesi Başköy Kümeevleri mevkisindeki sulama havuzunda ceset olduğunu görenler, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, cesedi bulunduğu yerden çıkardı. Cesedin, 74 yaşındaki Gülseren Hazır'a ait olduğu belirlendi.

Hazır'ın cenazesi, incelemenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA