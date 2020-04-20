Gümüşhane'de sokağa çıkma yasağı bulunan yaşlı adam ATV ile kaza yaptı Gümüşhane'de ATV ile kaza yapan sokağa çıkma yasağı bulunan 77 yaşındaki kişi ağır yaralandı.

Gümüşhane'de ATV ile kaza yapan sokağa çıkma yasağı bulunan 77 yaşındaki kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan ve 25 gün önce memleketi Torul ilçesine bağlı Yurt köyüne gelen Ali Sarı (77), ATV ile doğada gezintiye çıktı.

ATV'nin kontrolünü kaybeden Sarı, yaklaşık 30 metre sürüklenerek yoldan çıkarak başını taşa vurdu.

Sarı, çevredekilerce olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Başında kırık olan ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Sarı, buradaki işlemlerin ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA