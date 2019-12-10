Gümüşhane'de sahte ve kaçak içki operasyonu
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Gümüşhane'de sahte ve kaçak içki operasyonu

Gümüşhane'de yapılan operasyonda 46 şişe kaçak ve sahte alkol ele geçirildi.

10.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:02
Gümüşhane'de sahte ve kaçak içki operasyonu

'de yapılan operasyonda 46 şişe kaçak ve sahte alkol ele geçirildi.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kelkit ve Şiran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kelkit ve Şiran'da bir 1 ev 3 iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyondan 46 şişe kaçak ve sahte alkol bulundu.

Olay ile ilgili 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden E.S. ve E.Y. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, N.Z ve İ.Ö isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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