Gümüşhane'de sağlık çalışanları çalışma arkadaşlarını alkışladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Sağlık ›› Gümüşhane'de sağlık çalışanları çalışma arkadaşlarını alkışladı - Haber
Sağlık

Gümüşhane'de sağlık çalışanları çalışma arkadaşlarını alkışladı

Gümüşhane'de sağlık çalışanları çalışma arkadaşlarını alkışladı Gümüşhane'de pandemi hastanesi olarak kullanılan Yeni Devlet Hastanesinde sağlık çalışanları Korona virüs hastalarının tedavi sürecinde görev yapan çalışma arkadaşları temizlik personelini alkışladı.

08.04.2020 19:12 | Son Güncelleme: 08.04.2020 19:12

Gümüşhane'de sağlık çalışanları çalışma arkadaşlarını alkışladı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de pandemi hastanesi olarak kullanılan Yeni Devlet Hastanesinde sağlık çalışanları Korona virüs hastalarının tedavi sürecinde görev yapan çalışma arkadaşları temizlik personelini alkışladı.

Yeni Gümüşhane Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs hastalığı (Kovid-19) salgınında kendileriyle birlikte omuz omuza görev yapan mesai arkadaşları olan temizlik görevlilerini alkışladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle temizlik personeline sürpriz hazırlayan sağlık çalışanları, en büyük yardımcılarından birisi olan temizlik görevlilerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek alkışladı.

Kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda Covid-19 virüsüyle amansız bir mücadele verilen bugünlerde sağlık çalışanları gibi birinci derecede risk altında çalışan, hastanenin temizliği ve hijyenini büyük bir titizlikle yerine getiren temizlik personelinin alkışlarla karşılandığı an paylaşıldı.

Gümüşhane Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Çiğdem Yaşar Ataman ve ekibi tarafından alkışlarla karşılanan temizlik görevlilerinin mutluluğu ve şaşkınlığı görüntülere yansırken videoda "Sağlık personel kadar riskte olan temizlik personelini alkışlıyoruz. Evde kalın" mesajı verildi.

Gümüşhane'de sağlık çalışanları çalışma arkadaşlarını alkışladı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Gümüşhane'de sağlık çalışanları çalışma arkadaşlarını alkışladı
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü Haber
Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan tepki çeken sözler: Korona hastalarını öldürmeliydik Haber
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan tepki çeken sözler: Korona hastalarını öldürmeliydik
Koronavirüs tedavisinde umut veren gelişme! 10 hasta iyileşti Haber
Koronavirüs tedavisinde umut veren gelişme! 10 hasta iyileşti
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık 'yüksek ateş' değil Haber
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık "yüksek ateş" değil
Çöpten hurda toplayan kişiye koronavirüs cezası Haber
Çöpten hurda toplayan kişiye koronavirüs cezası
3 arkadaşını 'Eşimle ilişkiye girdiler' diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı Haber
3 arkadaşını "Eşimle ilişkiye girdiler" diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim
Çalışanların maske vermediği müşteri, marketi birbirine kattı
Çalışanların maske vermediği müşteri, marketi birbirine kattı
Türk Prof. Dr. Dereköy, koronavirüsün domuzdan bulaştığını iddia etti
Türk Prof. Dr. Dereköy, koronavirüsün domuzdan bulaştığını iddia etti
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti
Tüm dünya 'Aşı bulundu' haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
Son Dakika: İspanya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 757 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: İspanya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 757 kişi daha hayatını kaybetti
Soyduğu marketin güvenlik kamerası kayıtlarını da çalan hırsız, yakalanmaktan kurtulamadı
Soyduğu marketin güvenlik kamerası kayıtlarını da çalan hırsız, yakalanmaktan kurtulamadı
İsimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
İsimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi
Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi
Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu
Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu
İngiliz model Linda Lusardi, koronavirüs ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı
İngiliz model Linda Lusardi, koronavirüs ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı
Et ve Süt Kurumu, depolarındaki etlerin çürüdüğü iddialarını yalanladı
Et ve Süt Kurumu, depolarındaki etlerin çürüdüğü iddialarını yalanladı
Korona denetimine takılan genç ceza kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum
Korona denetimine takılan genç ceza kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum
Galatasaray, Radamel Falcao ile yola devam edecek
Galatasaray, Radamel Falcao ile yola devam edecek
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Hazine, koronavirüs salgınının zirve yaptığı Mart ayında 40,4 milyar lira ile tarihin en büyük açığını verdi
Hazine, koronavirüs salgınının zirve yaptığı Mart ayında 40,4 milyar lira ile tarihin en büyük açığını verdi
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'den gelen son görüntüler duygulandırdı
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'den gelen son görüntüler duygulandırdı
Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı
Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına...
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi
Trump'ın en büyük rakibi Bernie Sanders, başkanlık yarışından çekildi
Trump'ın en büyük rakibi Bernie Sanders, başkanlık yarışından çekildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Boris Johnson Devlet Bahçeli Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Alparslan Türkeş
Magazin Emrah Şeyma Subaşı Haluk Levent Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Ateş Polis Nisan
Şu an buradasınız: Gümüşhane'de sağlık çalışanları çalışma arkadaşlarını alkışladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 19:30:44. #1.15#
title