Gümüşhane'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı Gümüşhane'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı Gümüşhane-Trabzon karayolunun Zigana dağı mevkiinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi öldü, biri çocuk, 4 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane-Trabzon karayolunun Zigana dağı mevkiinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi öldü, biri çocuk, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gümüşhane'den Trabzon istikametine giden İlyas Sağlam yönetimindeki 61 ABJ 105 plakalı otomobil Zigana dağı Köstere köyü mevkiinde virajı alamayarak karşı yönden gelen Recep Ali Çamkerten yönetimindeki 29 DD 401 plakalı otomobille henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Sağlam olay yerinde hayatını kaybederken, aynı otomobilde bulunan Mustafa Ekşi yaralandı. Rize'den geldiği öğrenilen diğer aracın sürücüsü Çamkerten ile eşi Sevilay ve oğlu Taha Çamkerten yaralandı.

Yaralılar olay yerinden geçen vatandaşlar ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı Mustafa Ekşi'nin durumunun ciddi, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Sağlam'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından bölgede bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak Torul Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Gümüşhane-Trabzon karayolunda tek şeritten kontrollü sağlanan trafik akışı araçların çekici marifetiyle kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: İHA