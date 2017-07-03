Gümüşhane'de Otomobilin Çarptığı Genç Öldü

Gümüşhane'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.



Merkeze bağlı Övündü köyü yakınlarında Ahmet Oğuz Şengül idaresindeki 28 EN 834 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Zigana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Abdullah Kaçan'a (20) çarptı.



Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Kaçan, olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.



Kaçan'ın, kaza yerine yakın bir noktadaki dinlenme tesisinde staj yaptığı ve mesainin ardından ailesinin yanına gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.



Sürücü Şengül ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.