Gümüşhane'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
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Gümüşhane'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

09.12.2020 11:59 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:02
Gümüşhane'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Gümüşhane'de otomobilin şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de otomobilin şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kelkit'ten İstanbul'a giden Muammer Karakaş'ın kullandığı 48 SS 484 plakalı otomobil, Yukarı Alıçlı köyü yol ayrımında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Otomobilin şarampole devrildiği kazada, sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar, olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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