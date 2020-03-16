Gümüşhane'de otomobil devrildi: 9 yaralı Gümüşhane'de otomobilin devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de otomobilin devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Murat Onur'un (45) kullandığı 55 KE 054 plakalı otomobil, Şiran-Alucra kara yolunun Yeşilbük beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Rafet (52), Aydoğan Onur (12), İsa (12), Nisanur (4) ve Dilek Sarı (34) ile Menşure Korkmaz (46), Büşra (22) ve Hüseyin Yiğit Turhan (9) yaralandı.

Yaralılar, Şiran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ciddi olan bazı yaralılar, Kelkit ve Gümüşhane devlet hastanelerine sevk edildi.

Kaynak: AA