Gümüşhane'de otomobil devrildi: 3 yaralı Gümüşhane'de otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alperen Erdem'in kullandığı 34 JA 6910 plakalı otomobil, Trabzon-Gümüşhane karayolu Canca Mahallesi Kamberli Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi.

Kazada otomobilde sıkışan Alperen Erdem, Yunus Emre Çalık ve Ömer Faruk Çalık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Bu sırada otomobil Harşit Çayı'na düşmemesi için halatlarla bağlandı.

Yaralı üç kişi 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA