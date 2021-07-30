Gümüşhane'de ormanlara girişler yasaklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gümüşhane'de ormanlara girişler yasaklandı

Gümüşhane'de ormanlara girişler yasaklandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Çelik - Haberler | Güncel

Gümüşhane Valiliği, ikinci bir değerlendirmeye kadar piknik alanları, mesire yerleri ve ormanlara girişleri yasakladı.

Gümüşhane Valiliği, ikinci bir değerlendirmeye kadar piknik alanları, mesire yerleri ve ormanlara girişleri yasakladı.

Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Vali Vekili Mustafa Pala'nın imzasıyla yayımlanan kararda, orman varlığımızın korunması ve geliştirilmesinin Anayasal bir yükümlülük olmakla beraber aynı zamanda ekolojik dengenin muhafazası açısından insani ve vicdani bir sorumluluk olduğu kaydedildi.

Orman varlığını yok eden en büyük risklerden birini oluşturan orman yangınlarının yüzde 95'inin insan kaynaklı olduğu belirtilen kararda, bu nedenle orman yangınlarının önlenmesi, yanan alanların ağaçlandırılması için vatandaşların farkındalık düzeylerinin artırılmasının yanı sıra yangına sebep olan risklerin en aza indirilmesinin önemi vurgulandı.

Son günlerde havaların aşırı derecede ısınması, ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde insan ve araç trafiğinin artması, piknik, çoban ateşi, mangal yakma gibi faaliyetler ile bir takım kusurlu davranışlar nedeniyle orman yangınlarının meydana gelmiş olabileceği vurgulanan karara göre, Gümüşhane'nin tamamında orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesi amacıyla yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar piknik, mesire yeri, ormanlık alanlar ve yangına sebebiyet verebilecek tüm alanlara piknik ve benzeri amaçlarla girişler yasaklanırken, yangına sebebiyet verebilecek havai fişek atımları da yasaklandı.

Kararda, yangın riski taşıyan bölgelerin tespitine yönelik analiz çalışmalarının güncellenmesi ve alınan ve planlanan tedbirlerin gözden geçirilmesi, yangın söndürmede ilgili ve görevli kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonun artırılması, yangın riskinin yüksek olduğu değerlendirilen bölgelerde devriye ekip ve faaliyetlerinin artırılması, yangına hassas bölgelere yakın yerleşim yerlerinde ikamet eden vatandaşların orman yangınlarının takibi ve bildirilmesi konusunda bilgilendirilmesi, yangın söndürmede kullanılan İl Özel İdaresi, Belediye, Karayolları, Devlet Su İşleri, Orman İdaresi, Askeri birlikler gibi kurumların mülkiyetinde bulunan araç, gereç ve ekipmanların her an kullanıma hazır bulundurulması, kolluk kuvvetleri ve orman teşkilatı görevlilerince piknik ve mesire yerleri ile ormanlık bölgelere gidişgeliş yollarının kontrol altında bulundurulması ve şahıs-araç sorgulamalarının artırılması, kaçak odun kömürü ve katran elde etmek maksadıyla orman içerisinde ateş yakılmasının engellenmesi, anız yakılmaması ve anız yakanlar hakkında yasal işlem yapılacağı konusunda vatandaşların muhtarlıklar vasıtasıyla bilgilendirilmesi, yangına müdahale veya yangını soğutma çalışmalarında görevli personelin uygun teçhizat ile donatılmasına ve orman yangınları konusunda eğitimli personelin görevlendirilmesine hassasiyet gösterilmesi istendi.

Kararlara uymayanlar hakkında, Orman Kanunu, Kabahatler Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde işlem yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Çelik

Gümüşhane'de ormana girmek yasaklandı
Gümüşhane'de ormana girmek yasaklandı
İstanbul Valiliği: '30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak...
İstanbul Valiliği: "30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak...
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Orman yangınları) 45 helikopterle ve bunlar fonksiyonel helikopterler, bunlarla çalışıyoruz.'
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınları) 45 helikopterle ve bunlar fonksiyonel helikopterler, bunlarla çalışıyoruz."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Bilgiç Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Demet Akalın Şeyma Subaşı Sevda Erginci
Spor Muslera Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gümüşhane'de ormanlara girişler yasaklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 19:07:40. #1.15#

title