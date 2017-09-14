Gümüşhane'de Orman Yangını

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde ormanlık alanda çıkan orman yangını etkili oluyor.



Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde ilçenin Yücebelen köyü Çayırlar mevkiinde sık ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Orman yangınına Torul İşletme Şefliği'ne ait ekipler müdahale ederken, bölgenin sarp ve yolunun olmamasının yangın söndürme çalışmalarını güçleştirdiği belirtildi.



Öte yandan yanan ormanlık alan Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Geçidi'nden geçen vatandaşlar tarafından uzaktan fotoğraflandı. - GÜMÜŞHANE