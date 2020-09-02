Gümüşhane'de orman ve örtü yangını Gümüşhane'de çıkış nedeni belirlenemeyen orman ve örtü yangını yol olmayınca 3 saatlik mücadeleyle ve yağan yağmurun etkisiyle söndürüldü.

Gümüşhane'de çıkış nedeni belirlenemeyen orman ve örtü yangını yol olmayınca 3 saatlik mücadeleyle ve yağan yağmurun etkisiyle söndürüldü.

Süleymaniye Mahallesi ile Gözeler köyü yaylası arasında yer alan ve Canca Mahallesi sınırlarında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle saat 14 sıralarında yangın çıktı. Yangın yerinin yola çok uzak olması nedeniyle suyla müdahale edilemeyen yangında Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri su olmadığı için topraklama yaptı, ellerindeki kürek ve kazmalarla yangını söndürmek için mücadele verdi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle bir süre kontrol altına alınamayan yangın ilerleyen saatlerde rüzgarın durup yağmur yağışının başlamasıyla birlikte personellerin yoğun gayretiyle söndürüldü.

Dumanların Gümüşhane kent merkezinden görüldüğü, soğutma çalışmalarının devam ettiği ve 20 görevlinin müdahale ettiği yangın 1,5 hektarlık alana yayılırken, bozuk orman niteliğindeki bölgede yangın sonucu geven, örtü ve az sayıda çam ağacı yandı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA