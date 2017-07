Gümüşhane'de Organik Çilek Hasadı Başladı

Gümüşhane'de organik tarımın geliştirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında 41 bahçe ve 17 tarlada üretilen organik çileklerin hasadına başlandı.



Gümüşhane İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün destekleriyle merkeze bağlı Boyluca Köyü'ndeki arazide kurulan bahçede, işçilerle birlikte hasada katılan Gümüşhane Valisi Okay Memiş, burada yaptığı açıklamada, kentte toplamda 41 çilek bahçesinde çilek fidanı dikimi yapıldığını ve bu yıl 17 bahçede çilek hasadına başlanıldığını söyledi.



Memiş, güneşli gün sayısının bölgedeki meyve kalitesini artırdığına işaret etti.



Çileklerin tamamen organik üretildiğine ve çiftçilerin organik üretimden gelir elde etmeye başladığına dikkati çeken Memiş, şunları kaydetti:



"Gümüşhane'mizin bu havzası, iklim özellikleri, rakımı ve coğrafyası itibarıyla bu tür tarıma çok elverişli. Belki tarım arazimiz alan olarak çok fazla değil ama var olan tarım arazilerimizin meyvelere kattığı lezzet olağanüstü. Buradaki meyvelerin topraktan aldığı o mineraller ayrı bir değer katıyor. Bunu, hasadını yaptığımız ürünlere olan talepten anlıyoruz. Trabzon'daki marketlerde ürünlerimiz yok satıyor. Gümüşhane'deki bütün marketlerde bizim bu 41 bahçemizde üretilen çilekler satılıyor. Talepleri neredeyse karşılayamıyoruz."



-"Talebe yetişemiyoruz"



Çilek bahçesinin sahibi Sema Yılmaz da 2 yıldır organik çilek üretimiyle uğraştığını belirterek, bu yıl verimin geçen yıla oranla daha fazla olduğunu bildirdi.



İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün destekleriyle üretime başladıklarını anlatan Yılmaz, sıcaklar nedeniyle genellikle akşam saatlerine doğru bahçeye girdiklerini söyledi.



Çileğin güneşi seven bir meyve olduğunu aktaran Yılmaz, "Havaların sıcak gitmesi çileğin lezzetini artırdı. Dolayısıyla toplarken insanın eline yapışmasından güzel olduğunu anlıyoruz. Doğal bir ürün, hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. En büyük özelliği doğal olması. Piyasa problemi şu anda yok. Yetişmiyor bile. Her gün istiyorlar ama talebe yetişemiyoruz." diye konuştu.