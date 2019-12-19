Gümüşhane'de okullara çocuk atletizm setlerinin dağıtımına başlandı

19.12.2019 11:45 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:50

Gümüşhane'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Spor Gümüşhane' projesi kapsamında il, ilçe merkezi ve köylerdeki tüm okullara 'Çocuk atletizm setlerinin' dağıtımı düzenlenen törenle başladı.



İl merkezindeki 10 okula Dumlupınar İlkokulu Ortaokulu spor salonunda gerçekleştirilen etkinlikle okul öncesi ve ilkokul 3.sınıfa kadar olan öğrencilerin sporla tanışmalarına vesile olacak olan çocuk atletizm setleri dağıtıldı.



Programa İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, okul müdürleri ve diğer ilgililerle birlikte katılan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, okulun spor salonunda uzman eğitimciler eşliğinde spor yapan çocukları bir süre izleyip sohbet ettikten sonra ilgili okul müdürlerine çocuk atletizm setlerini teslim etti.



"Bu önemli bir altyapı"



Dağıtılan çocuk atletizm setlerinin çocukların spor altyapısına katkı sağlayacağını belirten Vali Taşbilek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu önemli bir altyapı. Bütün sporların anası olarak atletizm sayılıyor. Çocukları da özellikle okul öncesi ve ilkokul 1-2-3'te atletizmde başlatmanın sporun diğer dallarına geçişte çok önemli olduğu bilimsel verilerle de ispatlandı. Çocuk atletizm setleriyle çocuklarımızı atletizmle buluşturmak, sporun altyapısına bir giriş yaptırmak, bir hazırlığı başlatmak amacımız. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.



"Çocuk atletizmi için özel eğitimler verdirdik"



Bu çalışmanın öncesinde Atletizm Federasyonundan gelen uzmanların Gümüşhane'deki her okulda beden eğitimi öğretmenlerine ve Gençlik ve Spor İl/İlçe Müdürlüklerindeki antrenörlere özel eğitimler verdiğini hatırlatan Vali Taşbilek, "Gelen uzmanlarımız çocuk atletizmi noktasında ne yapılması gerektiği, bu setlerin nasıl kullanılması gerektiği, çocuklara hangi pedagojik yaklaşımla yaklaşılması gerektiği noktasında katkı sağlamışlardı. O arkadaşlarımızın ön çalışması neticesinde bugün bu setlerle çocuklarımızı buluşturarak güzel bir noktaya getirmek istiyoruz" diye konuştu.



"İl genelinde, ilçe merkezleri ve köy okullarının hepsine dağıtacağız"



Gümüşhane'de ilerleyen süreçte sporcu çıkması noktasında küçük yaşlarda çocukların vücuduna sporcu kıvraklığı, spor mantalitesinin, spor ruhunun aşılanması noktasında önemli bir çalışmayı hayata geçirdiklerini belirterek emeği geçen Beden Eğitimi öğretmenlerine hem de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerine teşekkür eden Vali Taşbilek, "Bugün 10 okula dağıttık. Zamanla tüm il genelinde, ilçe merkezleri ve köy okullarının hepsine dağıtacağız. Altyapıyı bu manada tesis edeceğiz. Spor Gümüşhane projemizin bir parçası olarak bunu değerlendiriyoruz. Bugün başladık, arkasını getireceğiz. Bütün okullarımızda bu setlerin olması lazım. Çocukları sporla ilk buluşturacağımız nokta bu atletizm setleri olması lazım" şeklinde konuştu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA