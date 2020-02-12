Gümüşhane'de okullar yine tatil edildi
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Gümüşhane'de okullar yine tatil edildi

Gümüşhane Valiliği il genelindeki tüm okulların kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat günü de tatil edildiğini duyurdu.

12.02.2020 19:15 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:15
Gümüşhane'de okullar yine tatil edildi

il genelindeki tüm okulların kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat günü de tatil edildiğini duyurdu.


Valilikten yapılan açıklamada 3 gündür il genelinde kar yağışı, buzlanma ve aşırı soğuk nedeniyle eğitim-öğretimin yapılmadığı Gümüşhane'de hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda beklenen kar yağışı, buzlanma ve çığ riskinin sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 13 Şubat Perşembe günü bir gün süre ile tatil edildiği bildirildi.


Açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen günde idari izinli sayılacağı kaydedildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA
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