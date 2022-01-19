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Gümüşhane'de okullar yarın da tatil edildi

Gümüşhane'de okullar yarın da tatil edildi
AA / Muhammet Çelik - Haberler | Güncel

Gümüşhane'de buzlanma ve don nedeniyle yarın eğitime ara verileceği bildirildi.

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de buzlanma ve don nedeniyle yarın eğitime ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım ve benzeri olumsuz etkileri olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Bu nedenle il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin yarın tatil edildiği aktarıldı.

Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı vurgulanan açıklamada, yoğun buzlanma nedeniyle trafiğe çıkacak sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

AA / Muhammet Çelik - Son Dakika Haberleri

Gümüşhane, Güncel, Haber

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